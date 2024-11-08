В РФ появилась еще одна сеть АЗС: пока для партнеров маркетплейса, скоро — для всех автовладельцев

Маркетплейс запустил сеть автозаправок для своих водителей

Собственная сеть автозаправочных станций появилась у объединенных компаний Wildberries и Russ, АЗС находятся на территории логистических центров компании.

Таким образом в руководствах компаний намерены снизить логистические расходы и сделать топливо более доступным для своих водителей.

В распространенном пресс-релизе говорится о том, что в планах – расширение сети и открытие заправок для всех автовладельцев.

«За развитие собственных АЗС объединенной компании Wildberries и Russ отвечает департамент транспортной логистики во главе с Орханом Мусайевым. Собственные АЗС — часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо», – говорится в сообщении.

Чтобы заправить автомобиль, нужно просканировать QR-код на АЗС посредством приложения WB Drive. Оплата осуществляется бесконтактно через мобильное приложение или топливную карту компании.

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Источник: rbc.ru