А вы знаете, почему нельзя подъезжать к светофору на «нейтралке»? Мы выяснили для вас

Какой способ торможения при подъезде к светофору грозит фатальными проблемами

Неправильная техника торможения при подъезде к светофору может стать причиной преждевременного износа сцепления и как следствие – дорогостоящего ремонта. Автоэксперты совместно с механиками обсудили этот вопрос и выяснили, как правильно тормозить перед светофором.

Наиболее эффективным методом является торможение двигателем – водитель понижает передачи, плавно снижая скорость без нажатия на педаль тормоза. Такой способ не изнашивает сцепление, экономичен – расход топлива снижается, потому что мотор его почти не потребляет. Кроме того, торможение двигателем минимизирует износ тормозных колодок и дисков.

Есть автовладельцы, подъезжающие к светофору на нейтральной передаче, такая техника снижает сопротивление и экономит топливо. Но в экстренных ситуациях она негативно сказывается на скорости реакции, так как на включение передачи уходят драгоценные секунды.

Есть также способ торможения с выжатым сцеплением, но его желательно не использовать, потому что он ускоряет износ сцепления и других деталей автомобиля. В итоге из-за чрезмерного использования сцепления сокращается его ресурс.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: 32cars.ru