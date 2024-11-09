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А вы знаете, почему нельзя подъезжать к светофору на «нейтралке»? Мы выяснили для вас

Какой способ торможения при подъезде к светофору грозит фатальными проблемами

Неправильная техника торможения при подъезде к светофору может стать причиной преждевременного износа сцепления и как следствие – дорогостоящего ремонта. Автоэксперты совместно с механиками обсудили этот вопрос и выяснили, как правильно тормозить перед светофором.

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Наиболее эффективным методом является торможение двигателем – водитель понижает передачи, плавно снижая скорость без нажатия на педаль тормоза. Такой способ не изнашивает сцепление, экономичен – расход топлива снижается, потому что мотор его почти не потребляет. Кроме того, торможение двигателем минимизирует износ тормозных колодок и дисков.

Есть автовладельцы, подъезжающие к светофору на нейтральной передаче, такая техника снижает сопротивление и экономит топливо. Но в экстренных ситуациях она негативно сказывается на скорости реакции, так как на включение передачи уходят драгоценные секунды.

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Есть также способ торможения с выжатым сцеплением, но его желательно не использовать, потому что он ускоряет износ сцепления и других деталей автомобиля. В итоге из-за чрезмерного использования сцепления сокращается его ресурс.

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 292
09.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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