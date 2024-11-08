Преимущества фургона Lada Largus, за которые его ценит российский бизнес

5 важных преимуществ фургона Lada Largus для бизнеса

Lada Largus — это многофункциональный автомобиль, который подходит для различных сфер бизнеса. Его доступная цена, надежность, маневренность и простота в обслуживании делают его оптимальным решением для предпринимателей.

Вот пять причин, почему Largus заслужил доверие бизнеса.

1. Кузов, сочетающий удобство легкового автомобиля с грузовыми возможностями

Lada Largus наследует дизайн от универсала и при этом сохраняет функциональность фургона. Высота кузова составляет 1650 мм, что делает его более низким и компактным по сравнению с классическими «каблучками» вроде Citroen Berlingo или Volkswagen Caddy.

У него доступная цена — от 1 670 000 рублей. Есть возможность легко загружать груз через боковые двери, как в случае с более крупными грузовыми автомобилями, но все же он остается достаточно универсальным для большинства задач.

2. Грузоподъемность и маневренность

Хотя официальная грузоподъемность Largus составляет 740 кг, прочная платформа B0 и надежная подвеска позволяют нагружать его практически под завязку. И даже с полной загрузкой Largus сохраняет «легковые» повадки, не теряя в маневренности, а комфорт при езде даже может улучшиться, поскольку нагрузка способствует более мягкому ходу.

3. Низкая стоимость обслуживания и доступность запчастей

Низкая стоимость технического обслуживания и запчастей для Largus делает его доступным для владельцев даже с ограниченным бюджетом. Автомобиль ремонтопригоден, а детали доступны в любом сервисном центре. Двигатель — 1.6-литровый вазовский атмосферник мощностью 90 л.с. — хорошо знаком отечественным механикам, и с ним не возникнет проблем даже в отдаленных регионах. Этот мотор при должном уходе способен отработать более 200 тыс. км, что немало для коммерческого транспорта.

4. Экономичность и низкие эксплуатационные расходы

Largus демонстрирует отличный расход топлива для своего класса: всего 8,3 литра на 100 км в смешанном цикле. Это выгодное преимущество, особенно для малого бизнеса, который часто совершает короткие и средние поездки.

5. Универсальность и удобство загрузки

Фургон Largus прекрасно адаптирован для самых различных типов грузов. Его двухстворчатая дверь и большой грузовой проем (более 1 метра в ширину и высоту) позволяют с легкостью загружать крупногабаритные товары: бытовую технику, стройматериалы, медикаменты или продукты питания. Дополнительным плюсом являются заводские рейлинги на крыше, которые обеспечивают возможность перевозки объемных и тяжелых предметов, таких как строительные материалы или крупные коробки.

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Источник: «Автоновости дня»