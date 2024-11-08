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Преимущества фургона Lada Largus, за которые его ценит российский бизнес

5 важных преимуществ фургона Lada Largus для бизнеса

Lada Largus — это многофункциональный автомобиль, который подходит для различных сфер бизнеса. Его доступная цена, надежность, маневренность и простота в обслуживании делают его оптимальным решением для предпринимателей.

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Вот пять причин, почему Largus заслужил доверие бизнеса.

1. Кузов, сочетающий удобство легкового автомобиля с грузовыми возможностями

Lada Largus наследует дизайн от универсала и при этом сохраняет функциональность фургона. Высота кузова составляет 1650 мм, что делает его более низким и компактным по сравнению с классическими «каблучками» вроде Citroen Berlingo или Volkswagen Caddy.

У него доступная цена — от 1 670 000 рублей. Есть возможность легко загружать груз через боковые двери, как в случае с более крупными грузовыми автомобилями, но все же он остается достаточно универсальным для большинства задач.

2. Грузоподъемность и маневренность

Хотя официальная грузоподъемность Largus составляет 740 кг, прочная платформа B0 и надежная подвеска позволяют нагружать его практически под завязку. И даже с полной загрузкой Largus сохраняет «легковые» повадки, не теряя в маневренности, а комфорт при езде даже может улучшиться, поскольку нагрузка способствует более мягкому ходу.

3. Низкая стоимость обслуживания и доступность запчастей

Низкая стоимость технического обслуживания и запчастей для Largus делает его доступным для владельцев даже с ограниченным бюджетом. Автомобиль ремонтопригоден, а детали доступны в любом сервисном центре. Двигатель — 1.6-литровый вазовский атмосферник мощностью 90 л.с. — хорошо знаком отечественным механикам, и с ним не возникнет проблем даже в отдаленных регионах. Этот мотор при должном уходе способен отработать более 200 тыс. км, что немало для коммерческого транспорта.

4. Экономичность и низкие эксплуатационные расходы

Largus демонстрирует отличный расход топлива для своего класса: всего 8,3 литра на 100 км в смешанном цикле. Это выгодное преимущество, особенно для малого бизнеса, который часто совершает короткие и средние поездки.

5. Универсальность и удобство загрузки

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Фургон Largus прекрасно адаптирован для самых различных типов грузов. Его двухстворчатая дверь и большой грузовой проем (более 1 метра в ширину и высоту) позволяют с легкостью загружать крупногабаритные товары: бытовую технику, стройматериалы, медикаменты или продукты питания. Дополнительным плюсом являются заводские рейлинги на крыше, которые обеспечивают возможность перевозки объемных и тяжелых предметов, таких как строительные материалы или крупные коробки.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 362
08.11.2024 
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+23