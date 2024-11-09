Опасно для жизни: использование этого вида транспорта зимой чревато не только ДТП

Вице-президент НАС Хайцеэр предупредил о риске езды на электросамокате зимой

Использование электросамоката в дождливую погоду или при выпавшем снеге чревато не только ДТП, но и травмами. Об этом предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Комментируя завирусившийся в Сети ролик с женщиной, передвигающейся по снегу на выключенном электросамокате, эксперт назвал такой способ передвижения очень опасным.

«При снеге электросамокат не может обеспечить сцепление с дорогой, потому что его колеса, резина не позволяют этого. Соответственно, он неустойчив при ледяном и снежном покрытии, и человек подвергает себя большому риску», – предупреждает вице-президент НАС.

Также Хайцеэр подчеркнул, что в такой ситуации существует большой риск сбить пешехода, потому что резко затормозить на снегу у пользователя самоката не получится, потому что не будет сцепления с асфальтом. Во время дождя существует аналогичный риск, предупреждает Хайцеэр.

«Даже многие мотоциклисты не любят выезжать на дорогу в дождливую погоду, потому что сцепление тоже плохое. Происходит эффект аквапланирования, соответственно, оттормаживаться сложно», – объяснил глава НАС.

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Источник: m24.ru