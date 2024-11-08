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Машине нужна полная диагностика перед зимой: эксперт поделился чек-листом

Эксперт Буров объяснил, как надо подготовить авто к зиме и какие шины выбрать

Автомобиль к эксплуатации в зимний сезон нужно обязательно готовить, иначе возникнут проблемы не только с запуском двигателя. Об этом рассказал руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров.

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Начинать подготовку лучше в середине осени, когда температура стабильно держится около +5°C. В это время нужно провести диагностику автомобиля на СТО и заменить шины на зимние, советует Буров.

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Также необходимо проверить состояние масла и системы охлаждения, поскольку холод может вызвать утечки и ухудшить эластичность резинотехнических элементов. Масло необходимо менять каждые 7,5-8 тыс. км, а охлаждающую жидкость – каждые 4-7 лет.

Нужно убедиться и в надежности тормозной системы: колодки при толщине менее 3 мм и диски менее 20 мм требуют замены, уточнил Буров. В условиях низких температур повышается нагрузка на аккумулятор, поэтому его состояние требует проверки, нужно почистить контакты и при необходимости заменить старые батареи. Обязательно проверить работу кондиционера, чтобы не запотевали стекла.

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«В осенне-летний сезон в салонный фильтр попадают пыль, насекомые, опавшие листья, выхлопные газы, испарения гудрона. Использование забитой «гармошки» приведет к образованию конденсата на стеклах и, как следствие, ухудшению обзора, вплоть до полной потери видимости», – предупреждает эксперт.

Что касается комплекта зимних шин, лучше использовать шипованные вместо всесезонных, так как они обеспечивают лучшее сцепление на обледенелых и заснеженных дорогах.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 88
08.11.2024 
Фото:freepik / senivpetro
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