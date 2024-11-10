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Здесь нельзя ставить автомобиль. Прилетит штраф!

Водителям напомнили о запрете парковки ближе 5 метров от мусорного контейнера

Эксперты СберАвто напомнили о некоторых правилах парковки, которые могут показаться неочевидными. Учитывая их, вы сможете избежать штрафов и неприятных ситуаций.

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Парковка во дворах

Запрещено парковаться на тротуарах или газонах, а также ближе 5 метров от мусорного контейнера (если парковочные места там не предусмотрены).

Не разрешена парковка ближе 10 метров от дверей магазинов, даже если эти двери предназначены для погрузки товаров.

Знаки и разметка на парковках

Внимание к разметке и знакам обязательно, даже на парковках с «диагональной» разметкой или в торговых центрах. Игнорирование знаков и разметки может привести к ответственности за ДТП, если оно произойдет.

Особенности парковки на дорогах

В городе нельзя парковаться на однополосных улицах с трамвайной линией или сплошной разделительной линией, если для проезда остается менее 3 метров.

За городом нельзя останавливаться, если до разделительной линии или края дороги меньше 3 метров.

На дорогах, обозначенных знаком «Главная дорога» (знак 2.1), парковка разрешена только на обочине, а не на проезжей части.

Парковка на природе

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В заповедниках, заказниках и национальных парках автомобили даже не могут заезжать на их территорию.

В водоохранных зонах парковка также запрещена. К морю подъезд возможен не ближе 500 метров, а для рек и ручьев величина водоохранной зоны зависит от их размера и может составлять от 50 до 200 метров.

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Алексеева Елена
Фото:Дептранс Москвы
Количество просмотров 167
10.11.2024 
Фото:Дептранс Москвы
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