Здесь нельзя ставить автомобиль. Прилетит штраф!
Эксперты СберАвто напомнили о некоторых правилах парковки, которые могут показаться неочевидными. Учитывая их, вы сможете избежать штрафов и неприятных ситуаций.
Парковка во дворах
Запрещено парковаться на тротуарах или газонах, а также ближе 5 метров от мусорного контейнера (если парковочные места там не предусмотрены).
Не разрешена парковка ближе 10 метров от дверей магазинов, даже если эти двери предназначены для погрузки товаров.
Знаки и разметка на парковках
Внимание к разметке и знакам обязательно, даже на парковках с «диагональной» разметкой или в торговых центрах. Игнорирование знаков и разметки может привести к ответственности за ДТП, если оно произойдет.
Особенности парковки на дорогах
В городе нельзя парковаться на однополосных улицах с трамвайной линией или сплошной разделительной линией, если для проезда остается менее 3 метров.
За городом нельзя останавливаться, если до разделительной линии или края дороги меньше 3 метров.
На дорогах, обозначенных знаком «Главная дорога» (знак 2.1), парковка разрешена только на обочине, а не на проезжей части.
Парковка на природе
В заповедниках, заказниках и национальных парках автомобили даже не могут заезжать на их территорию.
В водоохранных зонах парковка также запрещена. К морю подъезд возможен не ближе 500 метров, а для рек и ручьев величина водоохранной зоны зависит от их размера и может составлять от 50 до 200 метров.
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