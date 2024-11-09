Баланс спроса и предложения: в России могут отменить запрет на экспорт бензина

Вице-премьер Новак: Запрет на экспорт бензина АИ-92 могут снять досрочно

Запрет на экспорт бензина АИ-92 может быть снят досрочно. Соответствующую инициативу Минэнерго внесет на рассмотрение Правительства РФ. Об этом в кулуарах Русского экономического форума сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Да, мы получили предложения. Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение в ближайшее время», – уточнил вице-премьер.

Новак объяснил, что решение о снятии запрета экспорта бензина обусловлено необходимостью избежать затоваривания топлива и снижения объемов переработки.

«Речь идет пока только о 92-м бензине. Сейчас анализируется баланс (спроса и предложения). И в случае, если у нас будут подтверждены излишки, затоваривание – мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства», – подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич воспринимает такое решение как хороший сигнал для рынка.

«Возможное снятие запрета свидетельствует об устойчивой работе НПЗ и превышении предложения выпускаемого бензина над спросом. Надеюсь, такой баланс будет сохраняться, и в 2025 году к ограничению экспорта правительству не придется прибегать», – отметил Станкевич.

Напомним, Правительство РФ с 1 сентября продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа на фоне насыщения внутреннего рынка, с конца мая по июль запрет сняли.

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Источник: ТАСС