Новый бренд Audi называется AUDI

Audi запустил в Китае марку премиальных электромобилей под названием AUDI

«If you can’t beat them join 'em» – не можешь победить их, так присоединись. В точном соответствии со словами песни Queen, компания Audi решила не дожидаться медленной смерти под пятой китайского автопрома или спасения в виде драконовских заградительных пошлин, а вместо этого укрепить сотрудничество с партнерами из КНР. Основанная совместно с китайским концерном SAIC торговая марка будет выпускать премиальные электромобили – пока только для рынка Китая.

Назвать бренд решили оригинально: AUDI. Да-да, точно как исходную марку, только заглавными буквами. При этом у китайских машин не будет привычной ингольштадтским моделям знаменитой айдентики в виде четырех взаимопересеченных колец. Только четыре заглавные буквы.

«Автомобильная индустрия проходит самую масштабную трансформацию в своей истории. Благодаря нашим партнерствам в Китае мы играем решающую роль в этой трансформации», – сообщил исполнительный директор Audi AG Гернот Делльнер.

Известно, что разрабатываемые машины «объединят в себе технологии Audi и инновации SAIC». Первый опыт этой синергии воплощает только что представленный AUDI E (на фото) с двумя электромоторами суммарной мощностью 570 кВт (775 л. с.) и разгоном до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Максимальный запас хода заявлен на уровне 700 км, а 10-минутной быстрой зарядки должно хватить для того, чтобы пополнить запас с нуля до 370 км. Согласно пресс-релизу, машина будет обладать привычными всем Audi динамиком и комфортом, а дополнят сие великолепие свойственные китайскому рынку ассистенты водителя.

Соцсети уже вовсю упражняются в остроумии по поводу названий аналогичных суббрендов других известных марок: «bmw» маленькими буквами и без «ноздрей» на решетке, «Mercedes» двоичным кодом и без трехлучевой звезды... Кстати, не так давно Минпромторг предлагал перевести название Lada на кириллицу, но на АВТОВАЗе встретили идею без особого энтузиазма, и она пока как-то притихла.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube