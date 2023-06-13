АВТОВАЗ может поменять названия всех моделей Lada в России
Ставшее уже привычным написание бренда на латинице предлагается оставить только для экспортных авто.
Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что АВТОВАЗу имеет смысл рассмотреть смену названий своих моделей на кириллические. В то же время латинские наименования необходимо будет оставить для экспортных поставок.
«Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и думаю, АВТОВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей», –- отметил Мантуров, добавив, что ждет «обратную связь» от предприятия к очередному совету директоров.
Ранее АВТОВАЗу предлагали вернуть бренд «Жигули», но тогда в компании эту идею обсуждать отказались.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: РИА Новости
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0