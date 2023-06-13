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АВТОВАЗ может поменять названия всех моделей Lada в России

Ставшее уже привычным написание бренда на латинице предлагается оставить только для экспортных авто.

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Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что АВТОВАЗу имеет смысл рассмотреть смену названий своих моделей на кириллические. В то же время латинские наименования необходимо будет оставить для экспортных поставок.

«Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и думаю, АВТОВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей», –- отметил Мантуров, добавив, что ждет «обратную связь» от предприятия к очередному совету директоров.

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Ранее АВТОВАЗу предлагали вернуть бренд «Жигули», но тогда в компании эту идею обсуждать отказались.

Источник: РИА Новости

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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