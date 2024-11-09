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Внедорожник от производителя пылесосов посетил российский рынок: известна цена

Внедорожник Polarstone 01 поступил в продажу в России по цене от 7,5 млн рублей

Российский рынок внедорожников пополнился необычным игроком – Polarstone 01 (Rox 01), гибридным SUV от китайской компании Rox Motor. Это бренд, основанный генеральным директором известного производителя роботов-пылесосов Roborock.

Polarstone 01 (Rox 01)
Polarstone 01 (Rox 01)
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На одном из московских классифайдов появились объявления о продаже этого шестиместного внедорожника. Стоимость новинки варьируется от 7 500 000 до 8 500 000 рублей – цена, безусловно, позиционирующая Rox 01 как премиальный автомобиль. За эти деньги покупатель получает не просто средство передвижения, а технологически продвинутый гибрид, доступный в черном, белом, сером и синем цветах кузова.

Polarstone 01 (Rox 01)
Polarstone 01 (Rox 01)

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Сердцем Polarstone 01 является мощная 476-сильная гибридная установка. Она включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель, автоматическую коробку передач и, что немаловажно, полный привод, гарантирующий уверенное движение по любому бездорожью. Запас хода на электротяге составляет впечатляющие 235 километров.

Внедорожник богат на опции, достойные автомобилей премиум-класса. Покупатель получает подогрев всех сидений, руля и зеркал. Современная информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовое управление, обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время поездок. Роскошная кожаная отделка салона, беспроводная зарядка для смартфонов, парктроники, камера заднего вида, система кругового обзора и функция автоматической парковки – все это стандартное оснащение.

Интерьер Polarstone 01 (Rox 01)
Интерьер Polarstone 01 (Rox 01)

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А широкий спектр систем активной безопасности, включая систему курсовой устойчивости, систему предотвращения столкновений и даже датчик усталости водителя, подчеркивает заботу производителя о безопасности пассажиров.

Напомним, что компания Rox Motor объявила о выходе на российский рынок и начале поиска партнеров для создания дилерской сети в мае 2024 года на Пекинском автосалоне. В планах компании также русификация мультимедийной системы автомобиля.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Rox
Количество просмотров 134
09.11.2024 
Фото:Rox
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