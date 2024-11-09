Россияне назвали главные страхи при покупке подержанного автомобиля

Эксперты перечислили основные проблемы при покупке автомобиля с пробегом

Приобретение автомобиля – это всегда важное и ответственное решение, особенно когда речь идет о подержанных машинах. Исследование, проведенное маркетплейсом FRESH, выявило основные опасения, с которыми сталкиваются покупатели автомобилей с пробегом.

Скрученный пробег

На первом месте среди страхов покупателей находится возможность столкнуться со скрученным пробегом. Это не просто миф – такие случаи, к сожалению, имеют место быть. Пробег автомобиля может быть сложно оценить даже по косвенным признакам, таким как состояние накладок на педалях или рулевое колесо. Продавцы иногда заменяют эти элементы перед продажей, чтобы создать ложное впечатление о состоянии автомобиля.

Скрытые дефекты

Другим серьезным страхом для покупателей является возможность приобретения автомобиля с скрытыми дефектами. Это может быть связано как с серьезными повреждениями, так и с менее заметными, но все же опасными проблемами, которые могут проявиться в будущем.

Автомобиль после ДТП

Покупка автомобиля, который участвовал в серьезном ДТП, — это еще один риск, который вызывает у покупателей опасения. Иногда автомобили восстанавливаются после аварий, которые должны были быть списаны, и в таких случаях на замене подушек безопасности могут сэкономить, а контрольные лампы на приборной панели могут быть отключены.

Утопленники

Покупка «утопленника» – это еще один риск, который может обернуться большими проблемами. Такие автомобили часто восстанавливаются после серьезных повреждений, и их состояние может быть крайне ненадежным.

Юридические проблемы

Юридические аспекты покупки подержанного автомобиля также могут вызывать опасения. Это может быть связано с «перебитыми» номерами, банковскими залогами или долгами предыдущих владельцев.

Покупка автомобиля с пробегом – это всегда риск, но, зная основные опасения и принимая меры предосторожности, можно значительно снизить вероятность неприятных сюрпризов.

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Источник: Лента.ру