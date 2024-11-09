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Новый Range Rover Sport лишился V8 и сильно подешевел

В Китае стартовали продажи Range Rover Sport 2025 модельного года

Британский премиальный бренд Land Rover продолжает обновлять свою линейку, и на этот раз под пристальное внимание попал спортивный внедорожник Range Rover Sport. Модель 2025 модельного года претерпела ряд значительных изменений, которые сделают ее еще более привлекательной для покупателей.

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Одним из самых заметных изменений стало исключение из гаммы мощных восьмицилиндровых двигателей. Вместо них покупателям предлагаются исключительно шестицилиндровые моторы Ingenium, которые сочетают в себе высокую производительность и экономичность.

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В Китае, где стартовали продажи обновленного Range Rover Sport, цены на модель снизились на два процента. Однако с учетом дополнительных скидок, которые предлагают дилеры, реальная экономия может достигать 20%. С учётом дилерских скидок новинку можно приобрести за 790 тысяч юаней.

Модель 2025 года получила ряд новых опций, которые ранее были доступны только за дополнительную плату. Теперь покупатели смогут наслаждаться подогревом руля и колесами большого диаметра без переплаты. Кроме того, была расширена линейка доступных размеров колес, что позволит каждому владельцу подобрать оптимальный вариант для своих потребностей. Минимальная размерность 275/50 R21, в «средней» комплектации 285/45 R22, а топ-версиям положены низкопрофильные колёса 285/40 R23.

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Для тех, кто ищет максимальную эффективность, предлагается гибридная версия Range Rover Sport. Она оснащена мощным 3,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором, которые в совокупности развивают впечатляющие 550 л.с.

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Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Land Rover
Количество просмотров 11251
09.11.2024 
Фото:Land Rover
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