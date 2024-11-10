Chery снизила цены на некоторые модели в РФ: что за машины и сколько стоят?

Российские цены на три кроссовера и один седан Chery снизились в ноябре

Компания внесла коррективы в прайс-листы сразу четырех своих популярных моделей: седана Arrizo 8 и кроссоверов Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.

На первый взгляд, масштабная акция с внушительными скидками радует глаз. Однако, как часто бывает, дьявол кроется в деталях.

Chery Arrizo 8

Наиболее впечатляющее снижение цен затронуло Arrizo 8 и Tiggo 4 Pro. Седан Arrizo 8 подешевел на внушительные 170-180 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, дебютировавший в конце октября, стал доступнее на 180-245 тысяч рублей.=

Однако, здесь важно учитывать нюанс: Chery одновременно отменила действовавшие ранее прямые скидки на эти модели. В результате, реальное снижение цены оказалось не таким уж существенным. Например, для Arrizo 8, где ранее предлагалась скидка в 150 тысяч рублей, реальное снижение составило всего 10-20 тысяч. Для Tiggo 4 Pro ситуация такая же.

Chery Tiggo 4 Pro

Ситуация с Tiggo 7 Pro Max аналогична. Заявленное снижение цен на 40-110 тысяч рублей частично компенсируется отменой скидки в 100 тысяч рублей. В результате, многие покупатели обнаружат, что автомобиль подешевел всего на 10 тысяч рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Самая запутанная ситуация сложилась с флагманским кроссовером Tiggo 8 Pro Max. Здесь наблюдается своеобразный парадокс: одни комплектации подешевели, другие – подорожали. Две переднеприводные версии с 1,6-литровым двигателем стали дороже на 90 тысяч рублей. В то же время, полноприводные версии с 2,0-литровым двигателем стали доступнее на 140-160 тысяч рублей. Однако, и здесь не обошлось без хитрости. Отмена скидки в 120 тысяч рублей сделала реальное снижение цены для полноприводных модификаций всего 20-40 тысяч рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max

В итоге, рекламируемое Chery значительное снижение цен на ряд моделей оказалось в большей степени маркетинговым ходом, чем реальным подарком для покупателей.

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Источник: Автоновости дня