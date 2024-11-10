На продажу выставлена редчайшая Волга «Эскорт» для «Аэрофлота»

В Латвии продается ГАЗ-24-02 «Эскорт» для сопровождения бортов в аэропортах

На просторах латвийских объявлений всплыло поистине уникальное предложение – ГАЗ-24-02 «Эскорт», легендарный автомобиль сопровождения аэропорта, выпущенный московским заводом №408. Этот экземпляр, один из всего 39 выпущенных, представляет собой редчайший артефакт советской автомобильной истории и настоящую находку для коллекционеров.

ГАЗ-24-02 «Эскорт»

Представленная Волга – это не просто восстановленный универсал, а, судя по всему, тщательно отреставрированная машина, прошедшая полную реставрацию, после которой проехала всего три тысячи километров. На фотографиях автомобиль выглядит безупречно. Однако, продавец не уточняет, послужила ли основой оригинальная «Волга» из серии «Эскорт» или речь идёт о стилизации обычного универсала.

ГАЗ-24-02 «Эскорт»

Отличительные черты этой редкой Волги – яркая двухцветная ливрея, характерная для автомобилей сопровождения аэропортов, и, самое главное, специальное оборудование: световое табло и две радиостанции, обеспечивавшие связь с диспетчерами «Аэрофлота» и экипажами самолетов. В советское время «Эскорты» использовались в крупнейших аэропортах, но со второй половины 1980-х устаревающие ГАЗ-24-02 стали менять на более современные ВАЗ-2104.

Цена вопроса – 4 миллиона рублей. Важно отметить, что в стоимость не входит доставка из Риги.

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Источник: Avito