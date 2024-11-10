Включать печку сразу или после прогрева? Совет механика для сохранения жизни мотора

Механик обозначил оптимальное время запуска отопителя после старта мотора

С наступлением холодов вопрос о включении печки в автомобиле становится особенно актуальным. Многие водители задаются вопросом: включать ли обогреватель сразу после запуска двигателя или лучше подождать, пока мотор прогреется? Рассмотрим этот вопрос детально, опираясь на мнение экспертов и технические особенности работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Печка в автомобиле – это, по сути, небольшой радиатор, через который циркулирует охлаждающая жидкость (антифриз). Эта жидкость забирает тепло от работающего двигателя и, нагреваясь, отдает его воздуху, проходящему через радиатор печки. Вентилятор обеспечивает циркуляцию этого воздуха по салону. Пока двигатель холодный, охлаждающая жидкость также имеет низкую температуру, и печка будет выдавать минимальное количество тепла, неэффективно расходуя энергию двигателя.

Распространенное заблуждение гласит, что включение печки сразу после запуска не влияет на прогрев двигателя. Это не совсем верно. Включение печки на холодном двигателе создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, отводя часть тепла, необходимого для быстрого прогрева самого двигателя. Это приводит к двум негативным последствиям: замедленный прогрев двигателя и неэффективный обогрев салона.

С другой стороны, резкий поток горячего воздуха в холодный салон также нежелателен. Внезапный температурный контраст может негативно сказаться на вашем здоровье, вызвав головную боль или ухудшение самочувствия.

Оптимальный момент для включения печки – после того, как двигатель прогреется до температуры 40-50 градусов Цельсия. Это обычно занимает от 3 до 5 минут, в зависимости от температуры окружающего воздуха и технических характеристик вашего автомобиля.

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Источник: Тарантас Ньюс