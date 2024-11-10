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Продажи новых автомобилей в России обновили рекорд в октябре

В октябре в РФ было продано 171,2 тысячи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в октябре 2024 года достигли 171,2 тысяч единиц – рекордного показателя за последние 3,5 года. Это на 52,4% больше, чем в октябре прошлого года, и на 13% выше, чем в сентябре текущего.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Несмотря на уход многих зарубежных брендов, российский авторынок демонстрирует удивительную адаптацию. АвтоВАЗ, несмотря на снижение доли рынка с 30% до 26%, остается безусловным лидером с продажами в 44,8 тысяч автомобилей. Lada Granta, как и ожидалось, возглавила список самых продаваемых моделей. Однако, на пятки отечественному производителю наступают китайские бренды. Haval, Geely и Chery уверенно укрепляют свои позиции на российском рынке. Haval Jolion, например, занял почетное второе место в общем рейтинге продаж.

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Интересно отметить распределение лидеров по классам. Aito Seres M5 стал лучшим среднеразмерным автомобилем, Jetour X90 Plus – лучшим большим кроссовером, а Hongqi E-HS9 – лучшим электромобилем. ГАЗ Соболь NN подтвердил свою лидерскую позицию в сегменте коммерческих автомобилей. Абсолютным триумфатором стал Geely Monjaro, получивший титул «Автомобиль года».

Ирина Франк, управляющий директор Frank Auto, считает, что спад продаж в будущем неизбежен. Рост цен, увеличение утильсбора и удорожание кредитов – все это неизбежно приведет к снижению покупательской активности. Ожидается, что к началу 2025 года темпы роста продаж значительно снизятся.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 100
10.11.2024 
Фото:Depositphotos
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