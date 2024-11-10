Водителям напомнили о неочевидном штрафе в 5000 рублей, который грозит в зимнее время

Автоюрист: отсутствие разметки может не спасти от штрафа за выезд на встречку

Зима – время снегопадов, метелей и… неожиданных штрафов. Российские водители часто сталкиваются с проблемой неразличимой дорожной разметки под снегом. Именно это обстоятельство порождает множество вопросов, связанных с возможной ответственностью за выезд на встречную полосу.

Недавно генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, предупредил о потенциальном штрафе в 5000 рублей, который может ждать водителей даже при отсутствии видимой разметки.

Действительно, часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона. И, казалось бы, выезд на встречку – это выезд на встречку, вне зависимости от видимости разметки. Однако, ситуация значительно сложнее.

Адамс подчеркивает, что наказание за выезд на встречную полосу при отсутствии видимой разметки из-за непогоды – это все же скорее исключение, чем правило. Если разметка полностью скрыта снегом, и водитель объективно не может определить границы своей полосы, привлечение его к ответственности становится неправомерным. Это ключевой момент.

Важно понимать, что речь идет о полном отсутствии возможности идентифицировать разметку. Небольшие участки, где разметка частично видна, или ситуация, когда водитель мог бы определить границы полос с помощью других ориентиров (например, бордюров, дорожных знаков), не попадают под это исключение.

Однако здесь возникает еще один важный аспект. Согласно пункту 4.3 национального стандарта РФ «Технические средства организации дорожного движения», на участках, где разметка становится трудноразличима из-за погодных условий, обязательна установка соответствующих дорожных знаков, дублирующих информацию о разметке. Отсутствие таких знаков при неразличимой разметке существенно ослабляет позицию инспектора ГИБДД при составлении протокола. В этом случае доказать вину водителя будет крайне сложно.

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Источник: РИА Новости