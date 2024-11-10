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Lada — женская машина? Опубликована интересная статистика

«Ромир»: 51% покупателей автомобилей Lada составляют женщины

В последние годы наблюдается интересная тенденция на российском автомобильном рынке: всё большее количество женщин выбирает автомобили марки Lada. Согласно исследованию холдинга «Ромир», 51% покупателей автомобилей Lada составляют женщины.

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Интересно, что большинство владельцев автомобилей Lada имеют высшее образование. В дополнение к этому, среди популярных хобби владельцев Lada можно выделить чтение, рыбалку, спорт и путешествия.

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Исследование показывает, что 59% покупателей выбирают Lada как замену старому автомобилю, причем в 52% случаев их предыдущий автомобиль также был этой марки. 32% покупателей приобретают Lada как первый автомобиль, а 8% — в качестве дополнительного транспортного средства.

Средний возраст владельца автомобиля Lada составляет 42 года. Наиболее активные покупки происходят в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в Самарской области. Высокий спрос на автомобили Lada зафиксирован также в Ростовской области и Краснодарском крае.

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Согласно данным аналитиков, Lada стала лидером продаж с 377,9 тысяч реализованных автомобилей за период с января по октябрь 2024 года, что на 33,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это подтверждает растущий интерес к марке и её способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Для покупки Lada требуется около 119 тысяч рублей совокупного дохода в месяц на домохозяйство.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 148
10.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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