#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

Необычный внедорожник продают за 290 тысяч рублей

В Барнауле на продажу выставили самодельный внедорожник с двигателем Mazda

На автомобильных классифайдах появилось любопытное объявление: в Барнауле на продажу выставлен самодельный внедорожник. На капоте есть надпись «Land Rover», однако внешне автомобиль машины этой марки напоминает разве что слегка – впрочем, он слегка напоминает большой олдскульный внедорожник любой другой марки.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Очевидно, что конструкция шасси рамная, однако от какого автомобиля рама – не указано. Возможно, именно в этой части эта машина все же имеет родство с Land Rover, но наверняка этого сказать нельзя. Зато известно, что 2,2-литровый дизель вместе с механической коробкой позаимствованы у Mazda.

Указано также, что двигатель взят от автомобиля без пробега и при этом дополнительно прошел переборку. Мосты – УАЗ в военной конфигурации, т.е. с колесными редукторами. Машина, разумеется, полноприводная. Покрышки – грязевые 31", в салоне – сиденья от Toyota Chaser.

Кузов белого цвета вызывает особый интерес. Похоже, он действительно полностью самодельный – по виду некоторых элементов, изготовление явно не заводское. Интересно, что капот – это вся откидная (или съемная) передняя часть вместе с фарами и «маской». Венчает образ экспедиционный багажник – тоже, разумеется, оригинальной конструкции.

Год постройки этой машины – 1990-й, то есть она относится к эпохе, когда иномарок в стране почти не было, и отечественные «кулибины» черпали вдохновение исключительно в автомобильных журналах и голливудских фильмах.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Интересный нюанс, которым могут похвастать далеко не все самоделки: судя по описанию, с документами у автомобиля все в порядке, он стоит на учете. За свою долгую и, очевидно, яркую жизнь самодельный внедорожник накатал 170 тысяч км. Машина «на полном ходу», а просят за нее всего 290 тысяч рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автопоток, Дром

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 21197
11.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0