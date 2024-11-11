Необычный внедорожник продают за 290 тысяч рублей

В Барнауле на продажу выставили самодельный внедорожник с двигателем Mazda

На автомобильных классифайдах появилось любопытное объявление: в Барнауле на продажу выставлен самодельный внедорожник. На капоте есть надпись «Land Rover», однако внешне автомобиль машины этой марки напоминает разве что слегка – впрочем, он слегка напоминает большой олдскульный внедорожник любой другой марки.

Очевидно, что конструкция шасси рамная, однако от какого автомобиля рама – не указано. Возможно, именно в этой части эта машина все же имеет родство с Land Rover, но наверняка этого сказать нельзя. Зато известно, что 2,2-литровый дизель вместе с механической коробкой позаимствованы у Mazda.

Указано также, что двигатель взят от автомобиля без пробега и при этом дополнительно прошел переборку. Мосты – УАЗ в военной конфигурации, т.е. с колесными редукторами. Машина, разумеется, полноприводная. Покрышки – грязевые 31", в салоне – сиденья от Toyota Chaser.

Кузов белого цвета вызывает особый интерес. Похоже, он действительно полностью самодельный – по виду некоторых элементов, изготовление явно не заводское. Интересно, что капот – это вся откидная (или съемная) передняя часть вместе с фарами и «маской». Венчает образ экспедиционный багажник – тоже, разумеется, оригинальной конструкции.

Год постройки этой машины – 1990-й, то есть она относится к эпохе, когда иномарок в стране почти не было, и отечественные «кулибины» черпали вдохновение исключительно в автомобильных журналах и голливудских фильмах.

Интересный нюанс, которым могут похвастать далеко не все самоделки: судя по описанию, с документами у автомобиля все в порядке, он стоит на учете. За свою долгую и, очевидно, яркую жизнь самодельный внедорожник накатал 170 тысяч км. Машина «на полном ходу», а просят за нее всего 290 тысяч рублей.

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Источник: Автопоток, Дром