Немецкие автопроизводители не могут остановить падение прибыли – что случилось?

Прибыль автоконцернов ФРГ падает 3 года подряд из-за санкций против России

Ведущие автопроизводители ФРГ за короткое время преодолели последствия коронавируса, но вот уже третий год подряд не могут справиться со спадом из-за введенных Евросоюзом санкций против России.

Выручка крупнейшего немецкого автоконцерна Volkswagen за три квартала 2019 года составила 186,6 млрд евро, но, несмотря на падение из-за коронавируса, за девять месяцев 2021 года показатели производителя восстановились до допандемийного 2019 года.

У других ведущих участников авторынка, BMW и Mercedes Benz, аналогичная ситуация: BMW за три квартала 2021 года получила выручку в 82,8 млрд долларов (на 11% больше показателя 2019 года), а операционная и чистая прибыли выросли в два раза до 10,9 млрд и 10,2 млрд соответственно.

Но в феврале 2022 года власти Европы ввели санкции против России и европейские автоконцерны ушли с российского рынка. В итоге у всех трех ведущих автоконцернов ФРГ в третьем квартале 2022 года резко подскочили издержки. У Volkswagen в среднем за квартал – до 64 млрд евро (с 50 млрд в 2019-2021 годах). У BMW – до 31 млрд евро против 22,5 млрд, а у Mercedes-Benz - до 28,4 млрд (с 21,9 млрд).

Такой скачок сразу сказался на финансовых результатах и, несмотря на увеличение выручки, операционная и чистая прибыль автопроизводителей не вернулись на уровень 2021 года. Прибыль Volkswagen по итогам трех кварталов 2024 года сократилась на 7,5% по сравнению с показателем 2021 года и составила 12,9 млрд евро, а чистая прибыль упала до 8,9 млрд евро.

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Источник: ria.ru