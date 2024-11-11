В какой модификации в РФ покупают почти 90% б/у авто из Китая – вы удивитесь

Chery возглавил в октябре топ авто с пробегом из КНР в дилерском сегменте

Компания Chery возглавила рейтинг продаж машин китайских марок на вторичном рынке России в дилерском сегменте в октябре 2024 года. Согласно данным экспертов автомобильной системы Pango Cars, на долю этого бренда пришлось 51% от всех продаж.

В топ-3 с большим отрывом от лидера вошли компании Haval (13%) и Geely (12%). Далее идут бренды Exeed (6%) и Omoda (4%). Отмечается, что за указанный период в сравнении с октябрем 2023 года автомобили брендов из КНР на вторичке покупали в два раза чаще.

Наибольшей популярностью среди китайских авто с пробегом в октябре пользовались модели по цене от 1,5 до 2 млн рублей. На их количество пришлось более трети рынка – 36%. На автомобили в ценовом диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей пришлось 22%. А доля машин с пробегом до 1 млн рублей составила 18%. При этом только 13% россиян позволили себе покупку авто по цене свыше 2,5 млн, а десятая часть приобрела автомобили с пробегом по цене от 1 до 1,5 млн рублей (10%).

Основная часть продаж в текущем октябре пришлась на авто китайских брендов возрастом до 5 лет (74%), на машины возрастом от 6 до 10 лет пришлось 13%, и старше 10 лет – 15%. Чаще всего покупали авто из Китая с пробегом до 50 тыс. км (53%), от 50 до 100 тыс. км – 26%, от 100 до 150 тыс. км – 12%. Машины с пробегом более 150 тыс. км купили 9% россиян.

Примечательно, что 88% из проданных подержанных китайских машин пришлись на пятидверные внедорожники (88%). Только 6% от всего объема рынка пришлись на седаны, а 4% – на пятидверные хэтчбеки.

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Источник: rg.ru