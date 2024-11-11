На выставке в Шанхае показали эксклюзив, созданный итальянцами специально для КНР

В Китае презентовали Lamborghini Revuelto Opera Unica China Edition за ₽136 млн

Состоялся дебют специальной модели Revuelto Opera Unica China Edition, разработанной итальянским брендом для рынка Китая. Новинку представили на выставке Esperienza Arte в китайском Шанхае.

Lamborghini Revuelto Opera Unica China Edition

Эксклюзивную версию создали на базе модели Revuelto специалисты отделов Ad Personam совместно с Lamborghini Centro Stile. Разработчики сделали акцент на китайскую культуру и символику, поэтому были выбраны яркие желто-красные оттенки. Цена новинки стартует на рынке Китая от 10 млн юаней (примерно 135,9 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Lamborghini Revuelto Opera Unica China Edition

Внешне новинка выделяется уникальной окраской, для нанесения которой потребовались дополнительные 475 часов работы. Использование техники комбинирования трех оттенков при помощи кисти и шпателя придало автомобилю особый эффект. Интерьер автомобиля тоже адаптировали под вкусы китайских потребителей, при отделке использовали уникальные материалы и декоративные элементы, а на процесс вышивки на сиденьях ушло 85 часов.

Lamborghini Revuelto Opera Unica China Edition

Под капотом Revuelto Opera Unica стоит мотор V12 объемом 6,5 л с тремя электродвигателями, выдающими суммарную мощность 1015 л.с. Для разгона до первой «сотни» машине понадобится всего 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч. Revuelto Opera Unica представляет собой эксклюзивную модель, которая выходит за рамки обычных автомобилей, демонстрируя не только новации, но и глубокую культурную ценность.

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Источник: autotraders.ae