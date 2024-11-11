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Jetour Traveller стал солиднее и мощнее

Внедорожник Jetour Traveller получил обновленный дизайн и новый мотор 2 л

Китайский автопроизводитель Jetour готовит новый внедорожника Traveller, недавно автомобиль «засветился» в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Модель получила обновленный внешний вид и мощный 2.0-литровый турбированный двигатель, что сделало ее более привлекательной для любителей бездорожья.

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Jetour Traveller
Jetour Traveller

У Traveller новый бампер, переработанная центральная решетка с хромированной планкой по центру и независимая прямоугольная оптика под тонированным пластиком. Название бренда Jetour теперь размещено над решеткой (а не по центру) и окрашено в черный цвет, что выглядит современнее. Задняя часть машины сохранила характерный «квадратный» силуэт, однако также получит обновления — новую форму задних фонарей и высоко расположенный стоп-сигнал.

Новый Jetour Traveller получил новые 19-дюймовые алюминиевые диски, расширенные колесные арки, боковые подножки другого дизайна и багажник на крыше.

Jetour Traveller
Jetour Traveller

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Длина нового Traveller составляет 4785 мм, ширина — 2022 мм, высота — 1910 мм, а колесная база — 2800 мм. Снаряженная масса модели — 1898 кг (1924 кг для некоторых вариантов).

Под капотом нового Traveller 2-литровый мотор мощностью 251 л.с. Он оснащен 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (DCT).

Ожидается, что обновленная модель с новым двигателем и дизайном укрепит позиции Jetour в сегменте внедорожников.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:MIIT
Количество просмотров 2490
11.11.2024 
Фото:MIIT
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