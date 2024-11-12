Цены на бензин снова растут — с начала года топливо подорожало на 8,6%

«Росстат»: цены на бензин в России выросли за последнюю неделю почти на 0,2%

Средние потребительские цены на бензин в России за период с 29 октября по 5 ноября («удлиненная» неделя за счет праздничного дня) выросли на 0,18% по сравнению с предыдущей неделей после аналогичного повышения с 22 по 28 октября и роста на 0,17% с 15 по 21 октября. Такими подсчетами поделились в Росстате.

Согласно данным, по отношению к началу года цены на бензин к 5 ноября поднялись на 8,6%. Показатель общей инфляции за этот период достиг 6,75%.

Средняя стоимость литра бензина по России по состоянию на 5 ноября составила 59,19 руб. (на 28 октября – 59,08 руб.). Стоимость литра АИ-92 установилась на отметке 53,87 руб. (53,77 руб.), АИ-95 – 59,11 руб. (59,02 руб.), АИ-98 – 80,48 руб. (80,26 руб.).

Что касается потребительских цен на дизельное топливо в России, то они ускорились до 0,48% после повышения на 0,32% с 22 по 28 октября и на 0,19% с 15 по 21 октября. Средняя цена на 5 ноября составила 67,79 руб. за литр дизтоплива (по состоянию на 28 октября она была 67,45 руб. за литр).

Напоминаем, в 2023 году потребительские цены на бензин в России выросли на 7,23% – немного ниже общей инфляции за этот год (7,42%).

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Источник: rosstat.gov.ru