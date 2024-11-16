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Водители наигрались в сенсорные экраны и просят вернуть простые кнопки

Hyundai возвращается к обычным кнопкам, покупатели устали от сенсорных экранов

Корейский автопроизводитель Hyundai признал ошибку в замене традиционных физических кнопок на сенсорные экраны в своих автомобилях.

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Как выяснилось, покупатели не оценили этот шаг.

Многие из них считают такие решения неудобными и раздражающими, особенно в экстренных ситуациях, когда нужно быстро и наощупь управлять функциями автомобиля.

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Главный дизайнер Hyundai в США сообщил, что отзывы клиентов показали: водители испытывают трудности при использовании сенсорных экранов, особенно когда автомобиль движется по неровной дороге.

«Когда мы тестировали новые автомобили, люди ощущали стресс и раздражение, пытаясь найти нужную функцию не отвлекаясь от дороги», – отметил Ха Хак-се, вице-президент HDNA.

Компания уже начала возвращать физические кнопки в обновленные модели, например в новом Ioniq 5, где традиционные элементы управления помогают водителям быстрее и проще взаимодействовать с функциями автомобиля.

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Но в Hyundai все же надеются, что в будущем отношение к сенсорным экранам может измениться, когда автомобили будут оснащены более продвинутыми системами автономного вождения, что позволит водителям меньше сосредотачиваться на управлении и больше на комфорте.

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Источник: Сarscoops

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
16.11.2024 
Фото:Unsplash
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