Два отечественных внедорожника вошли в топ-5 самых популярных моделей в РФ — список

Lada возглавила рейтинг самых востребованных SUV в России по итогам октября

Отечественный автомобиль Lada возглавил рейтинг сегмента самых востребованных SUV в России – доля ее спроса по итогам октября составила 15%. Остальные места в топ-5 заняли китайские бренды. Такую статистику обнародовали в сервисе «Авито Авто».

Lada Niva Legend

Отмечается, что в прошлом месяце на рынке России в принципе наблюдался активный рост в сегменте новых кроссоверов и внедорожников. В пользу этого факта свидетельствует и увеличившееся на 53,9% количество объявлений в сравнении с 2023 годом, спрос при этом вырос на 35,9%.

Примечательно, что средняя стоимость таких автомобилей практически не изменилась, и составила 2,891 млн. рублей.

Лидером по спросу среди брендов стала Lada (доля 15%), затем в топ-5 идут марки из Китая: Haval (14,8%), Geely (8,2%), Chery (7,9%), и Changan (5,4%).

По объему предложений на платформе первое место занимает Chery (14,5%), затем Haval (13,7%) и Geely (11,3%). Changan и Lada занимают четвертое и пятое места соответственно.

Haval Jolion

Самыми популярными моделями внедорожников и кроссоверов в октябре 2024 года стали Lada Niva Legend (доля спроса – 11,2%, средняя стоимость 1,076 млн рублей), Haval Jolion (6,8%, средняя цена 2,499 млн рублей) и Москвич 3 (4,6%, средняя цена 1,77 млн рублей). Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max лидирует по количеству объявлений – 6,6%, за ним следуют модели Omoda C5 (5,9%) и Haval Jolion (5,2%).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru