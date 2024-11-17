Единственный в Эстонии Cybertruck сделан из вазовской «пятерки»

45-летний эстонец превратил ВАЗ-2105 1991 года в странную копию Tesla Cybertruck

Электрический пикап Cybertruck можно взять в аренду в США или России (правда, у нас будет несколько дороже), но что делать, если вы живете в Евросоюзе, где Сайбертрак не только не сдают в аренду, а вообще запрещают, да и средств на покупку вожделенного хита Теслы категорически не хватает? Оригинальный ответ нашел 45-летний Рауно Марцоо, построивший «единственный Cybertruck в Эстонии».

Для того чтобы превратить купленный по этому случаю ВАЗ-2105 1991 года выпуска в модный пикап, Рауно потратил несколько листов жести, пять ночей и около 700 евро. В сумму, кроме собственно покупки машины, поместился еще и старый монитор от ПК, который занял место мультимедийного планшета в салоне. Диагональ – рекордная! Отклик на действия... Не знаем.

Довершают облик вырвиглазная светодиодная подсветка, нарочито грубо намалеванные логотипы Tesla и... огромный выхлоп – как же без него в этом экологичном транспорте! Рауно Марцоо говорит, что на его Cybertruck постоянно обращают внимание (да неужели?), что подтверждается реакцией публики на первое видео с этой машиной: оно сразу стало вирусным и набрало более 8,5 млн просмотров.

Тут нужно добавить, что Рауно является участником комедийного коллектива Pirates Eye, и его персонаж – это пират, «неравнодушный к винтажным автомобилям», причем особенно к советским и российским. Своим творением на базе ВАЗ-2105 он высмеивает проблемы стран первого мира, и в том самом видео преувеличенно драматично описывает пять главных минусов, которые обнаружились в «его Сайбертраке». Как будто повеяло старым добрым Top Gear, не находите?

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Источник: Autoevolution