Обновленный внедорожник и дизельный фургон — эти и другие новинки готовят в России

Эксперты анонсировали выпуск семи российских автоновинок до конца года

Более 500 тысяч новых легковых автомобилей выпустил российский автопром за первые девять месяцев 2024 года. Но автопроизводители не намерены останавливаться, и уже до конца текущего года на рынок выйдут еще семь новинок.

В частности, до конца года планируется старт розничных продаж автомобилей Lada Aura. Стоит отметить, что партия уже сходит с конвейера, но на текущий момент автомобили доступны только для корпоративных клиентов и госструктур. Новинка представляет собой седан D-класса на базе Lada Vesta – цены стартуют от 2,6 млн рублей.

До конца 2024 года начнется серийное производство семейного 7-местного кроссовера Москвич 8. Новинку рассматривают, как альтернативу Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, а конкурентами в РФ называют Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Okavango.

Также на заводе «Москвич» в 2024 году выпустят первые предсерийные экземпляры российского электрокара «Атом». Выпуск полноприводной версии запланирован на 2027 год. Компания Sollers начнет выпуск нового пикапа ST8, но его продажи стартуют в начале 2025 года.

Минивэн RF8 – еще одна новинка от Sollers, он напоминает китайский JAC Refine RF8. Первая партия сойдет с конвейера на предприятии «Соллерс Алабуга» в Татарстане в следующем году. Отечественный УАЗ запустит производство обновленного внедорожника Хантер, кроме того, в 2025 году производитель планирует выпуск дизельного фургона УАЗ Профи. О точных сроках запуска новинки в производства пока нет официальной информации.

Главным секретом является новинка, выпуск которой до конца 2024 года наладит компания «Автомобильные технологии» на заводе в Калуге.

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Источник: autonews.ru