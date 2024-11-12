Спрос на новые автомобили пополз вниз. Что дальше?

«Коммерсант»: с 4 по 10 ноября продажи новых авто сократились на 24%

В ноябре 2024 года, после индексации утильсбора, на российском рынке новых автомобилей началось охлаждение спроса. За неделю с 4 по 10 ноября продажи сократились на 24% по сравнению с предыдущей неделей, с наибольшим падением в Москве — на 42,4%. Снижение наблюдается также в других крупных регионах, таких как Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

Основная причина спада — покупатели, стремившиеся приобрести автомобили до повышения утильсбора, чтобы сэкономить на налогах, уже это сделали.

Наибольшее снижение спроса коснулось легких коммерческих автомобилей, продажи которых упали на 26,4%, а также легковых машин, которые потеряли 24,6% объемов.

В марочном рейтинге по-прежнему лидируют автомобили Lada, особенно Lada Granta, за которой следуют Lada Vesta и китайский кроссовер Haval Jolion. Продажи этих моделей оставались на относительно высоком уровне, хотя в целом рынок демонстрировал снижение. В топ-10 также вошли Lada Niva Legend, Chery Tiggo 7 PRO Max, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 PRO, Lada Largus, Geely Monjaro и Haval M6. Продажи этих моделей не превысили 1 тыс. штук.

Прогнозируется дальнейшее снижение продаж новых легковых автомобилей в ноябре относительно октября.

Тем мне менее, прогнозы на 2024 год остаются позитивными. Эксперты ожидают, что продажи новых автомобилей могут вырасти на 46% по сравнению с 2023 годом и составят около 1,55 млн машин. Это свидетельствует о восстановлении спроса в долгосрочной перспективе, несмотря на текущие трудности.

Таким образом, текущее падение продаж — временная реакция на изменение налоговой политики, и рынок, вероятно, приспособится и будет восстанавливаться в будущем.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Коммерсант»