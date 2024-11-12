На рынке РФ подорожали популярные кроссоверы, кроме одного — называем модели
Премиальный автобренд Exeed из Китая поднял цены в России на популярные модели кроссоверов в некоторых комплектациях. Подорожание составило 0,6-1,6%, в денежном эквиваленте – от 30 до 80 тыс. рублей.
Не вырос в цене только дорестайлинговый кроссовер LX, при этом его обновленная версия во всех комплектациях, кроме базовой, стала дороже на 30 тыс. рублей. На такую же сумму вырос в цене обновленный Exeed TXL – его дебют в России состоялся текущей весной в апреле.
Купеобразный кроссовер Exeed RX во всех версиях, кроме базовой Urban, стал дороже сразу на 80 тыс. рублей. Вырос в цене и флагманский кроссовер Exeed VX, но только в базовой семиместной комплектации Prestige.
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Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: avtonovostidnya.ru