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На рынке РФ подорожали популярные кроссоверы, кроме одного — называем модели

Премиум-бренд Exeed поднял цены почти на все комплектации своих кроссоверов

Премиальный автобренд Exeed из Китая поднял цены в России на популярные модели кроссоверов в некоторых комплектациях. Подорожание составило 0,6-1,6%, в денежном эквиваленте – от 30 до 80 тыс. рублей.

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Не вырос в цене только дорестайлинговый кроссовер LX, при этом его обновленная версия во всех комплектациях, кроме базовой, стала дороже на 30 тыс. рублей. На такую же сумму вырос в цене обновленный Exeed TXL – его дебют в России состоялся текущей весной в апреле.

Купеобразный кроссовер Exeed RX во всех версиях, кроме базовой Urban, стал дороже сразу на 80 тыс. рублей. Вырос в цене и флагманский кроссовер Exeed VX, но только в базовой семиместной комплектации Prestige.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 287
12.11.2024 
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
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