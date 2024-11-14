Mazda выпустит седан с задним приводом и шестью цилиндрами — но при одном условии

Новая Mazda 6 с рядным 6-цилиндровым двигателем появится, когда будет спрос

Когда в начале года в Японии прекратили выпуск Mazda 6, руководство компании исключило седан следующего поколения на новой платформе с задним приводом.

Mazda Takeri Concept

Было заявлено, что его заменят большие внедорожники с рядными шестицилиндровыми двигателями.

По словам менеджера программы Large Product Group бренда, японский бренд не полностью закрыл дверь для новой Mazda 6 с задним приводом.

Кохей Шибата рассказал австралийскому журналу Drive, что выпуск модели возобновят, если больше людей снова начнут покупать седаны:

«Для многих седан с передним расположением двигателя и задним приводом был мечтой. Журналисты говорят мне, что нужно его делать, но рынок такой маленький. Так что если... люди начнут покупать такие автомобили, это позволит нам их делать».

Шибата имел в виду не только автомобили Mazda, но и седаны в целом как класс автомобилей.

Mazda Takeri Concept

Тем не менее, Toyota со своими Corolla и Camry доказала, что в мире, одержимом внедорожниками, по-прежнему есть место седанам, если продукт правильный.

С другой стороны, красавец Kia Stinger не был коммерчески успешным, поэтому Mazda справедливо обеспокоена тем, что шестицилиндровую заднеприводную Mazda 6 постигнет та же участь.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Motor1