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Mazda выпустит седан с задним приводом и шестью цилиндрами — но при одном условии

Новая Mazda 6 с рядным 6-цилиндровым двигателем появится, когда будет спрос

Когда в начале года в Японии прекратили выпуск Mazda 6, руководство компании исключило седан следующего поколения на новой платформе с задним приводом.

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Mazda Takeri Concept
Mazda Takeri Concept

Было заявлено, что его заменят большие внедорожники с рядными шестицилиндровыми двигателями.

По словам менеджера программы Large Product Group бренда, японский бренд не полностью закрыл дверь для новой Mazda 6 с задним приводом.

Кохей Шибата рассказал австралийскому журналу Drive, что выпуск модели возобновят, если больше людей снова начнут покупать седаны:

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«Для многих седан с передним расположением двигателя и задним приводом был мечтой. Журналисты говорят мне, что нужно его делать, но рынок такой маленький. Так что если... люди начнут покупать такие автомобили, это позволит нам их делать».

Шибата имел в виду не только автомобили Mazda, но и седаны в целом как класс автомобилей.

Mazda Takeri Concept
Mazda Takeri Concept

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Тем не менее, Toyota со своими Corolla и Camry доказала, что в мире, одержимом внедорожниками, по-прежнему есть место седанам, если продукт правильный.

С другой стороны, красавец Kia Stinger не был коммерчески успешным, поэтому Mazda справедливо обеспокоена тем, что шестицилиндровую заднеприводную Mazda 6 постигнет та же участь.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Mazda
Количество просмотров 31
14.11.2024 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Недостатки:
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Комментарий:
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.
+9