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Популярные в России авто начнут продавать официально — презентация 20 ноября

В России стартуют официальные продажи Lynk ＆ Co с гарантией от автопроизводителя

На авторынок России выходит производитель электромобилей Lynk & Co. Презентация бренда состоится уже на следующей неделе – дата официальной премьеры запланирована на 20 ноября.

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Примечательно, что электромобиль Lynk & Co представят одновременно с новым смартфоном Meizu – дистрибьютором обоих брендов выступит фирма DreamSmart. Компания намерена реализовывать и новые автомобили, и потребительскую электронику.

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На текущем этапе никаких подробностей о дебюте новинки на российском рынке не уточняется. Известно, что Lynk & Co – это китайско-шведский автомобильный бренд, использующий технологии компаний Volvo Cars и Geely Auto. Компания специализируется на выпуске гибридных и электрических моделей.

Гибриды и электрокары марки очень популярны благодаря альтернативным каналам поставок. Очевидно, что со стартом официальных продаж и гарантией от производителя спрос увеличится.

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Источник: Quto

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 134
13.11.2024 
Фото:Wikimedia
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