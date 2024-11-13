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Японские машины могут вернуться в РФ по сниженным ценам — это возможно?

Эксперт Сажин назвал условие для возобновления поставок в РФ машин из Японии

Поставки автомобилей из Японии в Россию могут возобновиться, причем по более низким ценам, чтобы снова занять нишу на нашем рынке. Таким прогнозом поделился автоэксперт Владимир Сажин.

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Он напомнил, что японские автомобили не завозили в Россию по официальным каналам два с лишним года, и поэтому им придется снова отвоевывать свою нишу, оттесняя китайских конкурентов.

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«Сейчас им нужно будет демпинговать и провести агрессивный маркетинг, чтобы зайти на рынок. Тогда они смогут здесь как-то закрепиться. Если брать японский автомобиль, то он привлекателен, когда конкурентоспособен по цене. При этом если японский автомобиль будет стоить, как крыло самолета, то смысла в такой машине не вижу», – объяснил эксперт.

Сажин добавил, что для возобновления масштабного экспорта японских автомобилей на рынок России может помешать недоверие покупателей.

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«Когда начались санкции, они (японцы. – Ред.) взяли и ушли с рынка, забрав программное обеспечение, что немаловажно. Поэтому сейчас российские автолюбители будут очень осторожны. Нужно работать с проверенными поставщиками, а не ведущими себя наподобие флюгера – в какую сторону ветер подует, туда они и поворачиваются», – констатирует специалист.

Напомним, недавно власти Японии смягчили ограничения в отношении России, разрешив импорт автомобилей с «мягкой» гибридной установкой (бензиновым двигателем с электромотором).

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Источник: ridus.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 360
13.11.2024 
Фото:Unsplash
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