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Для крутых парней: бренд из Италии готовит 2000-сильный гиперкар с 4 турбинами

Новый бренд Giamaro выведет на рынок весной 2025 года 2000-сильный гиперкар

Гиперкар мощностью 2000 л.с. выйдет на рынок весной 2025 года. Дебют новинки анонсировал новый итальянский бренд Giamaro – премьера запланирована на 22 мая. На текущем этапе нет никакой достоверной информации о технических параметрах гиперкара, кроме того, что он получит 2000-сильный агрегат.

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Речь идет о новейшем V12, достоверно известно также, что будущая новинка не будет гибридом. Усилить мощность двигателя производитель намерен за счет четырех турбин – их установят в развале блока цилиндров по так называемому принципу hot-V. Благодаря этому общие габариты мотора уменьшатся и его поместят ниже, оптимизировав центр тяжести.

Концепция V12 с четырьмя турбинами на серийных автомобилях используется крайне редко. Можно вспомнить модель Dugatti EB 110, ее выпускали в начале 90-х годов, под капотом у автомобиля стоял двигатель объемом 3,5 л мощностью 612 л.с.

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Источник: motor1.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Motor1
Количество просмотров 49
13.11.2024 
Фото:Motor1
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