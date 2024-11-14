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КАМАЗы начнут продавать в еще одной стране

КАМАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с венесуэльской компанией

Российский завод «КАМАЗ» и венесуэльская компания J.C. Internacional 2004 C.A. подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает обеспечение республики пассажирским транспортом и грузовиками из России. Известно, что техника пойдет в государственные компании, губернии, муниципалитеты и просто на авторынок Венесуэлы.

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«Подписанный меморандум открывает для нас новые перспективы. Сегодня у КАМАЗа – ведущего российского автопроизводителя, располагающего большим опытом в сфере производства грузовой и пассажирской техники, – есть возможность помочь Венесуэле в развитии этого сегмента. Мы будем рады, если продукция КАМАЗа и качественный сервис станут доступнее для потребителей Боливарианской республики», – отметил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Он напомнил, что КАМАЗ в Южной Америке хорошо знают, в том числе благодаря ралли «Дакар», проводившемся на континенте в 2009-2019 годах.

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Вполне возможно, что сотрудничество будет укрепляться и дальше – известно, что стороны заинтересованы в запуске в Венесуэле сборочного производства специальной автомобильной техники и автобусов на шасси КАМАЗ из машинокомплектов. Речь идет о поставке шасси для изготовления автобусов средней вместимости, самосвалов грузоподъемностью 20 тонн и шасси для изготовления коммунальной техники. Объемы поставок обсуждаются.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
14.11.2024 
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