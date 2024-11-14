Немецкий автопром на грани потери России: что нужно сделать, чтобы вернуть рынок?

Эксперт Ульф Шнайдер: Германия рискует потерять российский авторынок

Глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер считает, что Германия должна поспешить с отменой санкций против России, иначе рискует надолго потерять российский рынок для автопрома, который в их отсутствие уже заняли китайские производители.

Такое мнение он высказал в интервью журналистам издания Berliner Zeitung.

Шнайдер отметил, что немецкие компании должны проанализировать, где они понесли больше убытков из-за санкций, чем получили выгоды.

Китай быстро заполнил ниши, освободившиеся после ухода немецких брендов из России. По его мнению, текущие санкции ударили по самой Германии, но не оказали существенного воздействия на Россию.

«Россия не испытывает дефицита, и нам нужно быть осторожными, чтобы не потерять этот рынок на долгие годы», — подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, если в течение года отменить ограничения на поставки автомобилей, таких как BMW и Mercedes-Benz, россияне снова начнут их покупать. Однако если этого не сделать, дальнейшее развитие ситуации даже через пять лет трудно предсказать.

Шнайдер также выразил уверенность, что экономические связи между Германией и Россией могут быть восстановлены в случае прекращения военных действий на Украине, что также может привести к частичной отмене санкций.

Schneider Group основана в 2003 году в Москве и оказывает западным компаниям поддержку в расширении бизнеса в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе. Компания имеет офисы в 15 странах.

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Источник: ТАСС