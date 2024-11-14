Машину отправили на спецстоянку из-за долгов по штрафам

Автомобилистка постоянно нарушала правила парковки и накопила 33 штрафа

Владелица иномарки регулярно парковалась под запрещающими знаками. Она получала штрафы от МАДИ, но не оплачивала их в течение 60 дней. За долги судебные приставы наложили арест на машину.

Чтобы вернуть авто со спецстоянки, нарушительнице предстоит погасить задолженность почти в 100 тыс. рублей. Если этого не сделать, ФССП может продать машину с аукциона в счет погашения долга.

Эвакуация машины должницы по штрафам

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Просим водителей соблюдать ПДД и быть внимательными при поиске места для парковки.

Если вы получили штраф, оплачивайте его в положенный срок, чтобы избежать задолженности.

Быстро узнавать о начислениях можно с подпиской на получение заказных писем онлайн.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник, фото: Дептранс