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Машину отправили на спецстоянку из-за долгов по штрафам

Автомобилистка постоянно нарушала правила парковки и накопила 33 штрафа

Владелица иномарки регулярно парковалась под запрещающими знаками. Она получала штрафы от МАДИ, но не оплачивала их в течение 60 дней. За долги судебные приставы наложили арест на машину.

Чтобы вернуть авто со спецстоянки, нарушительнице предстоит погасить задолженность почти в 100 тыс. рублей. Если этого не сделать, ФССП может продать машину с аукциона в счет погашения долга.

Эвакуация машины должницы по штрафам
Эвакуация машины должницы по штрафам

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Просим водителей соблюдать ПДД и быть внимательными при поиске места для парковки.

Если вы получили штраф, оплачивайте его в положенный срок, чтобы избежать задолженности.

Быстро узнавать о начислениях можно с подпиской на получение заказных писем онлайн.

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Источник, фото: Дептранс

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Алексеева Елена
Количество просмотров 28
14.11.2024 
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