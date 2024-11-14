Машину отправили на спецстоянку из-за долгов по штрафам
Владелица иномарки регулярно парковалась под запрещающими знаками. Она получала штрафы от МАДИ, но не оплачивала их в течение 60 дней. За долги судебные приставы наложили арест на машину.
Чтобы вернуть авто со спецстоянки, нарушительнице предстоит погасить задолженность почти в 100 тыс. рублей. Если этого не сделать, ФССП может продать машину с аукциона в счет погашения долга.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Просим водителей соблюдать ПДД и быть внимательными при поиске места для парковки.
Если вы получили штраф, оплачивайте его в положенный срок, чтобы избежать задолженности.
Быстро узнавать о начислениях можно с подпиской на получение заказных писем онлайн.
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Источник, фото: Дептранс