Эти автомобили Tesla признали аварийно опасными

Компания Tesla отзовет более 2,4 тысячи пикапов Cybertruck из-за приводного инвертора

Компания Tesla отзывает свыше 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck, пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Под отзыв попали машины, собранные с ноября 2023 года по 30 июля 2024 года, в количестве 2431 штука.

Причиной отзыва послужила неисправность приводного инвертора: эта поломка может привести к потере тяги и повысить риск аварийности. У отозванных экземпляров автомеханики бесплатно заменят опасную деталь.

Tesla Cybertruck

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Источник: Reuters