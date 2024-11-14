Эти автомобили Tesla признали аварийно опасными
Компания Tesla отзывает свыше 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck, пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Под отзыв попали машины, собранные с ноября 2023 года по 30 июля 2024 года, в количестве 2431 штука.
Причиной отзыва послужила неисправность приводного инвертора: эта поломка может привести к потере тяги и повысить риск аварийности. У отозванных экземпляров автомеханики бесплатно заменят опасную деталь.
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Источник: Reuters