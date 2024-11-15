Двухкомпонентный летающий автомобиль: взлет, посадка, зарядка

Летающий автомобиль Gove от GAC продемонстрировал взлет кабины с шасси

12 ноября на 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке компания GAC представила свой летающий автомобиль Gove и продемонстрировала первый взлет кабины с шасси.

Летающий автомобиль Gove от GAC

Ранее, в марте этого года, GAC успешно провел демонстрацию полета Gove в городской среде на небольшой высоте над центральным деловым районом Гуанчжоу.

11 сентября GAC получила специальный сертификат полета гражданского беспилотного летательного аппарата от Управления гражданской авиации Центрального и Южного регионов Китая.

Gove – это электрический летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой, использующий раздельную конфигурацию. Кабина и шасси могут разделяться или объединяться для реализации трех сценариев: наземное движение, полет и стыковка воздух-земля.

Шасси Gove служит не только платформой для взлета и посадки, но и мобильной зарядной станцией. После отделения кабины от шасси последняя может найти ближайшую зарядную станцию для подзарядки. При посадке шасси устанавливает зашифрованную связь с кабиной, помогая точно стыковаться и подзаряжать ее.

На данный момент было проведено более 400 летных проверок.

К 2027 году GAC планирует запустить серию тестов летающих автомобилей в двух или трех городах в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. По оценкам Управления гражданской авиации Китая, к 2025 году размер рынка низковысотной авиации в Китае достигнет 1,5 трлн юаней (207,6 млрд долларов США). Многие автопроизводители, включая Xpeng, Chery и Geely, стремятся выйти на этот рынок.

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Источник: CarNewsChina