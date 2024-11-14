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В РФ хотят запретить питбайки из-за роста смертельных ДТП с детьми-водителями

ГАИ: в России на 20% за год выросли случаи смертельных ДТП по вине мотоциклистов

Количество дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом по вине мотоциклистов выросло в России на 20% в период с января по октябрь текущего года. Это следует из статистики Госавтоинспекции.

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Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года аварийность по вине мотоциклистов выросла на 18,3% и составила 4,9 тысяч ДТП. При этом смертность выросла на 21,2% (571 погибший за 10 месяцев), число пострадавших увеличилось на 18,6% (5,2 тысячи человек). Регионами-«лидерами» по ДТП признаны Краснодарский край и Москва.

Основной причиной тревожной статистики специалисты называют наплыв питбайков, для управления которых не требуются права, а также небольших мотоциклов китайского производства.

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Эксперты предлагают ввести отдельную категорию прав для управления питбайками. В ГАИ подчеркивают, что за первое полугодие 2024 года зарегистрировано 282 ДТП с участием детей-водителей на питбайках.

«Нужно либо запретить продавать питбайки, либо срочно придумать, как их регулировать, контролировать и пресекать нарушения. Третьего тут не дано», – категоричен в своем мнении член Общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников.

Он подчеркнул, что данная проблема стоит на повестке дня во всех российских субъектах, и призвал принять все необходимые меры по ее устранению в срочном порядке.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
14.11.2024 
Фото:Unsplash
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