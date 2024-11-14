Honda Passport 2026: кроссовер с амбициями сурового «проходимца»

Кроссовер Honda Passport получит новую коробку и более прочную конструкцию

Японская компания Honda заявила, что четвертое поколение модели Passport — это ее «самый внедорожный» кроссовер из всех когда-либо созданных.

Honda Passport 2026 года

Он поступит в продажу в начале следующего года с улучшенными характеристиками, включая обновленную трансмиссию и более прочную конструкцию.

Под капотом кроссовера установлен 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 285 л.с., что на 5 л.с. больше, чем в предыдущей генерации, а новая 10-ступенчатая автоматическая коробка передач заменила 9-ступенчатую.

Система полного привода i-VTM4 идет уже в стандартной комплектации, версий с передним приводом не будет.

Для повышения прочности Passport получил новые кованые стальные рычаги подвески и чугунные «кулаки». Также усилены стойки MacPherson и установлена новая задняя многорычажная подвеска. Автомобиль оснащен большими 35-сантиметровыми передними тормозами и полноразмерным запасным колесом.

Кроссовер может буксировать до 2268 кг.

Honda предложит Passport в трех комплектациях — RTL, TrailSport и TrailSport Elite, каждая из которых будет иметь уникальные элементы стиля. Базовая версия отличается черной решеткой радиатора, матовой отделкой порогов и 18-дюймовыми дисками Shark Grey с всесезонными шинами размером 31 дюйм (78 см).

Passport 2026 года отличает улучшенная конструкция с увеличенной на 7 см колесной базой и более широкой колеей. Дорожный просвет стал больше, улучшен угол въезда, а версия TrailSport теперь оснащена стальными защитными пластинами для защиты днища.

Цены на новый Honda Passport пока озвучены ориентировочные — от 45 тысяч долларов. Для сравнения, текущая модель стоит около 43,7 тыс. долларов (цена включает в себя сбор за доставку в размере 1395 долларов).

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Источник: Motor1