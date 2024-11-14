Плюс 360 тыс. рублей: что будет с ценами на автомобили после Нового года

Эксперт Свиридов рассказал, на сколько подорожают авто из-за утильсбора с 1 января

С 1 января 2025 года в РФ пройдет новая индексация утильсбора на автомобили, из-за чего они опять подорожают. Блогер Илья Свиридов, ведущий youtube-канала «Клубный сервис», который также продает автомобили, рассказал, как новые ставки скажутся на ценах машин.

Так, по словам Свиридова, авто с мотором объёмом до 2.0 литра подорожают на 110 тысяч рублей, и, например, Skoda Kodiaq будет стоить 4,86 млн рублей.

Машины с объемом двигателя от 2.0 до 3.0 литра вырастут в цене на 313 тысяч рублей. Land Cruiser 250 (Prado) будет стоить 12 113 000 рублей.

Если объем двигателя более 3.0 литра, то прибавка составит 360 тысяч рублей. Так, цена Land Cruiser 300 составит 14 760 000 рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Youtube-канал «Клубный сервис»