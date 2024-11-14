Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...

Плюс 360 тыс. рублей: что будет с ценами на автомобили после Нового года

Эксперт Свиридов рассказал, на сколько подорожают авто из-за утильсбора с 1 января

С 1 января 2025 года в РФ пройдет новая индексация утильсбора на автомобили, из-за чего они опять подорожают. Блогер Илья Свиридов, ведущий youtube-канала «Клубный сервис», который также продает автомобили, рассказал, как новые ставки скажутся на ценах машин.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Почему ломается китайский вариатор для Весты – детальный разбор

Так, по словам Свиридова, авто с мотором объёмом до 2.0 литра подорожают на 110 тысяч рублей, и, например, Skoda Kodiaq будет стоить 4,86 млн рублей.

Машины с объемом двигателя от 2.0 до 3.0 литра вырастут в цене на 313 тысяч рублей. Land Cruiser 250 (Prado) будет стоить 12 113 000 рублей.

Если объем двигателя более 3.0 литра, то прибавка составит 360 тысяч рублей. Так, цена Land Cruiser 300 составит 14 760 000 рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Youtube-канал «Клубный сервис»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
14.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0