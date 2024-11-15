#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер AC 378 GT by Zagato
16 ноября
Эксклюзивная реплика с пробегом менее 10 тыс. км уйдет с молотка: таких всего 10 штук
Один из 10 редких суперкаров AC 378 GT от...
Неприятный сюрприз в виде суммы транспортного налога ждет владельцев этих машин
16 ноября
Неприятный сюрприз в виде суммы транспортного налога ждет владельцев этих машин
Владельцы гибридных авто в РФ платят повышенный...
Данные OBD-сканера, выведенные на смартфон
16 ноября
Не выбрасывайте старый телефон – пригодится в машине
Читатель «За рулем» приспособил смартфон для...

Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке

Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в каталогах РСА занижены в 4 раза

Цены на автозапчасти в системе ОСАГО, опубликованные на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), занижены в четыре раза по сравнению с рыночными. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Почему ломается китайский вариатор для Весты – детальный разбор

Исходя из цен в каталоге РСА, страховые компании формируют стоимость ремонта, а также определяют размер выплат автовладельцам. В ходе анализа выяснилось, что в каталоге страховщиков стоимость бампера для BMW 5-Series, например, составляет 47 051 рубль. При этом его цена на рынке достигает 198 317 рублей с учетом сроков доставки.

«Для базового Соляриса бампер стоит минимум 9035 рублей, хотя страховые компании оценивают его в 5684 рубля без учета износа. И даже для самой простой Lada Granta в РСА умудряются занизить стоимость в разы: бампер с реальной стоимостью 4433 рубля оценивают в три раза дешевле, в 1567 рублей», – констатирует глава НАС.

В то же время член правления Союза автосервисов Илья Плисов заметил, что каталог РСА, в основном, содержит информацию о ценах на аналоги запчастей, а не на оригинальные детали.

«В понятиях до 2022 года, это, конечно, нехорошо. В реальности может закрутиться цикл обвинений “денег мало – полисы дешевые”. Если такое произойдет, будет новый виток хаоса», – убежден специалист.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Плисов отмечает, что с каждым ремонтом немецкие автомобили становятся все более «китайско-турецкими», притом что цены на аналоги автокомпонентов вполне приемлемые, особенно в части оптики и кузовных элементов, но они все равно несопоставимы с оригиналами.

С большой долей вероятности страховщики будут настаивать на повышении стоимости ОСАГО на 30%, оправдывая это ростом цен на запчасти. При этом компоненты дорожают только в реальном мире, который со справочниками РСА не пересекается практически никак, резюмирует Шапарин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 27
15.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0