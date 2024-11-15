Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Цены на автозапчасти в системе ОСАГО, опубликованные на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), занижены в четыре раза по сравнению с рыночными. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Исходя из цен в каталоге РСА, страховые компании формируют стоимость ремонта, а также определяют размер выплат автовладельцам. В ходе анализа выяснилось, что в каталоге страховщиков стоимость бампера для BMW 5-Series, например, составляет 47 051 рубль. При этом его цена на рынке достигает 198 317 рублей с учетом сроков доставки.
«Для базового Соляриса бампер стоит минимум 9035 рублей, хотя страховые компании оценивают его в 5684 рубля без учета износа. И даже для самой простой Lada Granta в РСА умудряются занизить стоимость в разы: бампер с реальной стоимостью 4433 рубля оценивают в три раза дешевле, в 1567 рублей», – констатирует глава НАС.
В то же время член правления Союза автосервисов Илья Плисов заметил, что каталог РСА, в основном, содержит информацию о ценах на аналоги запчастей, а не на оригинальные детали.
«В понятиях до 2022 года, это, конечно, нехорошо. В реальности может закрутиться цикл обвинений “денег мало – полисы дешевые”. Если такое произойдет, будет новый виток хаоса», – убежден специалист.
Плисов отмечает, что с каждым ремонтом немецкие автомобили становятся все более «китайско-турецкими», притом что цены на аналоги автокомпонентов вполне приемлемые, особенно в части оптики и кузовных элементов, но они все равно несопоставимы с оригиналами.
С большой долей вероятности страховщики будут настаивать на повышении стоимости ОСАГО на 30%, оправдывая это ростом цен на запчасти. При этом компоненты дорожают только в реальном мире, который со справочниками РСА не пересекается практически никак, резюмирует Шапарин.
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Источник: autonews.ru