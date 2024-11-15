#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Улан» вооружен двумя 7,62-мм пулеметами. В оснащении – лебедка, буксирные проушины, дополнительный багажник на капоте.
16 ноября
Новый вездеход на базе Нивы — на замену китайской времянке
«За рулем» рассказал о перспективах армейского...
Ликсутов: число пользователей самокатов в Москве выросло с 4 до 5 млн
16 ноября
Ликсутов: число пользователей самокатов в Москве выросло с 4 до 5 млн
За сезон на самокатах проката совершили 70 млн...
Интерьер AC 378 GT by Zagato
16 ноября
Эксклюзивная реплика с пробегом менее 10 тыс. км уйдет с молотка: таких всего 10 штук
Один из 10 редких суперкаров AC 378 GT от...

Документы для машин из Белоруссии станет оформить проще

Республика Беларусь и РФ договорились об обмене электронными паспортами техники

Минск и Москва пришли к временному соглашению об обмене сведениями из систем электронных паспортов техники. Для нас важно, что белорусской стороне это упростит процедуру оформления документов на автомобили, которые экспортируются в РФ. Соответствующий документ уже подписан, об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности Белоруссии.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Реализация временного соглашения позволит наладить двусторонний обмен электронными паспортами <...> и упростить процедуру оформления электронных паспортов на технику, экспортируемую в Российскую Федерацию», – отмечается в сообщении.

Соглашение в Минске подписали представители национального оператора систем электронных паспортов техники ОАО «ЦНИИТУ» (предприятие Минпрома Белоруссии) и администратор электронных систем электронных паспортов техники с российской стороны – АО «Электронный паспорт».

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Система обмена данными должна заработать уже в обозримом будущем, потому что «согласовать схемы взаимодействия» и провести тестирование стороны должны до конца 2024 года. В Минпроме республики отмечают, что по состоянию на октябрь 2024 года белорусская сторона обеспечила прием сведений для более чем 40 тысяч единиц техники России. Что касается ввоза в РФ, то тут одним из лидеров является белорусско-китайский завод «Белджи».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: minprom.gov.by, ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Виктор Драчев/ТАСС
Количество просмотров 15
15.11.2024 
Фото:Виктор Драчев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0