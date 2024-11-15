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Дилеры распродают кроссоверы из Китая по ценам ниже РРЦ

Дилеры снизили цены на кроссоверы из Китая — выгода от 350 до 590 тысяч рублей

Российские дилеры в стремлении распродать к концу года остатки складских запасов запустили скидки на целый ряд автомобилей. Новые цены выяснили эксперты.

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В частности, китайский кроссовер BAIC X55 в топовой комплектации Elite сейчас можно купить за 2,9 млн рублей. В официальном прайс-листе машина оценивается в 3,25 млн рублей. Разницу в 350 тысяч рублей дилер объяснил желанием «идти навстречу клиенту».

Серьезное снижение цены зафиксировано у кроссовера SWM G01, машину в средней комплектации Optimum можно купить всего за 1,9 млн рублей. Для сравнения: официальная стоимость по прайсу – 2,494 млн рублей.

BAIC X55
SWM G01
«Перед Новым годом стараемся продать максимальное число автомобилей 2023 года. Именно с этим связаны текущие прайс-листы», – признаются дилеры.

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Кроссовер GAC GS3 в комплектации GB с панорамной крышей, подогревом передних сидений, цифровой приборкой, камерой заднего вида и «круизом» продают за 2,6 млн рублей.

Доступный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в базовой версии Action с МКП и 113-сильным мотором стоит минимум 1,92 млн рублей (ранее 2,13 млн рублей). Но за 2-педальный кроссовер просят 2,23 млн рублей, против 2,05 млн рублей в октябре.

GAC GS3
Chery Tiggo 4 Pro
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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | BAIC | Wikimedia | GAC | Chery
Количество просмотров 20
15.11.2024 
Фото:Depositphotos | BAIC | Wikimedia | GAC | Chery
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