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Как понять, что аккумулятору скоро «кирдык»? Есть признак, о котором знают не все

Эксперт Васильев указал на неочевидный признак наличия проблемы с аккумулятором

Аккумулятор автомобиля может внезапно выйти из строя, даже если его ресурс пока еще не исчерпан. Такое происходит с машинами старше трех лет, но и новая аккумуляторная батарея тоже может внезапно сломаться. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

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«Существуют два сценария. Первый довольно банален: например, из-за замыкания между пластинами или в результате обрыва контакта между банками аккумулятор вообще перестает функционировать. Это происходит внезапно и подготовиться к такой неприятности не получится», – объясняет специалист.

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Во втором случае поломка может быть связана с плавным ухудшением характеристик батареи, например из-за хронического недозаряда или банальной усталости устройства с падением емкости и уменьшением плотности электролита, отмечает Васильев. В такой ситуации автовладелец может обнаружить проблему заблаговременно и вовремя установить новый аккумулятор. Эксперт рекомендует водителям обращать внимание на то, как автомобиль заводится.

«При исправном аккумуляторе стартер должен вращать двигатель бодро и сразу без фатальных просадок напряжения в бортсети. Конечно, если на улице не минус 50 градусов. При включении дополнительных потребителей энергии не должно наблюдаться просадок напряжения, которые можно увидеть благодаря изменению яркости фар или подсветки приборной панели», – подчеркивает эксперт.

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Кроме того, напряжение на аккумуляторной батарее можно замерить до запуска двигателя, и если оно меньше 12,5 вольт – это повод задуматься, констатирует Васильев. Есть еще один признак, о котором знают немногие: если аккумулятор неплохо функционирует, но после нескольких дней простоя автомобиля аккумулятор запускается с трудом, это свидетельствует о наличии проблемы. Поэтому до наступления экстремальных холодов сейчас самое время проверить состояние аккумулятора своего авто, подытожил эксперт.

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Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 18
15.11.2024 
Фото:Unsplash
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