Популярный бренд выпустил недорогой внедорожник для российских просторов

На автосалоне в Гуанчжоу будет показан новый бюджетный внедорожник Geely Cowboy

Рынок бюджетных внедорожников пополнится новым игроком – Geely Cowboy. Этот автомобиль, активно рекламируемый Geely, обещает стать настоящей сенсацией, предлагая впечатляющий набор функций по цене менее 14 000 долларов.

Geely Cowboy

С 15 ноября стартует прием предварительных заказов, а пока производитель представил первые живые фотографии и технические характеристики.

Geely позиционирует Cowboy как «легкий внедорожник», намекая на его способности преодолевать легкое бездорожье. Этому способствует наличие шин типа AT (All-Terrain), которые обеспечивают лучшее сцепление на грунтовых дорогах и гравии, чем стандартные шоссейные шины. Дополнительным аргументом в пользу внедорожных возможностей служит наличие на крыше багажника с впечатляющей грузоподъемностью до 50 кг и площадью 1,3 м². Более того, на крыше установлены прожекторы, а задняя часть автомобиля получила дополнительный отсек для мелочей.

Geely Cowboy

Внутри Cowboy ждет современный и технологичный интерьер. Главную роль играет информационно-развлекательная система на базе операционной системы Meizu Flyme Auto, которая известна своим интуитивным интерфейсом и богатым функционалом. Система отображается на двух крупных экранах: 8,8-дюймовом цифровом щитке приборов и 14,6-дюймовом центральном дисплее с разрешением 1920 x 1080 пикселей, обеспечивающим высокую четкость изображения. «Мозгом» системы является 8-ядерный процессор E02, гарантирующий быструю и плавную работу.

Интерьер Geely Cowboy

Габариты автомобиля составляют 4442 х 1860 х 1770 мм при колесной базе 2640 мм. Выбор колесных дисков предлагается в трех вариантах – 16, 17 и 18 дюймов. Под капотом находится 1,5-литровый двигатель, развивающий мощность 178 л.с. и крутящий момент 290 Нм.

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Источник: ITHome