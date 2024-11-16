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Популярный бренд выпустил недорогой внедорожник для российских просторов

На автосалоне в Гуанчжоу будет показан новый бюджетный внедорожник Geely Cowboy

Рынок бюджетных внедорожников пополнится новым игроком – Geely Cowboy. Этот автомобиль, активно рекламируемый Geely, обещает стать настоящей сенсацией, предлагая впечатляющий набор функций по цене менее 14 000 долларов.

Geely Cowboy
Geely Cowboy
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С 15 ноября стартует прием предварительных заказов, а пока производитель представил первые живые фотографии и технические характеристики.

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Geely позиционирует Cowboy как «легкий внедорожник», намекая на его способности преодолевать легкое бездорожье. Этому способствует наличие шин типа AT (All-Terrain), которые обеспечивают лучшее сцепление на грунтовых дорогах и гравии, чем стандартные шоссейные шины. Дополнительным аргументом в пользу внедорожных возможностей служит наличие на крыше багажника с впечатляющей грузоподъемностью до 50 кг и площадью 1,3 м². Более того, на крыше установлены прожекторы, а задняя часть автомобиля получила дополнительный отсек для мелочей.

Geely Cowboy
Geely Cowboy

Внутри Cowboy ждет современный и технологичный интерьер. Главную роль играет информационно-развлекательная система на базе операционной системы Meizu Flyme Auto, которая известна своим интуитивным интерфейсом и богатым функционалом. Система отображается на двух крупных экранах: 8,8-дюймовом цифровом щитке приборов и 14,6-дюймовом центральном дисплее с разрешением 1920 x 1080 пикселей, обеспечивающим высокую четкость изображения. «Мозгом» системы является 8-ядерный процессор E02, гарантирующий быструю и плавную работу.

Интерьер Geely Cowboy
Интерьер Geely Cowboy

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Габариты автомобиля составляют 4442 х 1860 х 1770 мм при колесной базе 2640 мм. Выбор колесных дисков предлагается в трех вариантах – 16, 17 и 18 дюймов. Под капотом находится 1,5-литровый двигатель, развивающий мощность 178 л.с. и крутящий момент 290 Нм.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 26
16.11.2024 
Фото:ITHome
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