Китайские автомобили вытеснили «европейцев» еще в одном сегменте рынка

В 2024 году доля китайских моделей в премиальном сегменте достигла 40,2%

Данные сервиса «Авто.ру» поражают: в 2024 году доля китайских брендов среди новых автомобилей стоимостью свыше пяти миллионов рублей достигла ошеломляющих 40,2%, в то время как годом ранее этот показатель не превышал 10%.

Несмотря на рост стоимости премиальных автомобилей в целом (средняя цена снизилась на 14,5% и достигла 10,7 млн рублей к октябрю 2024 года, что все равно остается высокой суммой), китайские модели предлагают привлекательное соотношение цены и качества, особенно в сравнении с европейскими аналогами. Покупатели получают современный дизайн, богатую комплектацию и передовые технологии по более низкой цене.

Китайские автопроизводители активно работают над имиджем своих брендов, предлагая инновационные решения и ориентируясь на потребности современного покупателя. В топ популярности уверенно входят модели, наглядно демонстрирующие этот подход: электрический Zeekr 001, стильный кросс-купе EXEED RX и комфортабельный внедорожник LiXiang L9 – автомобили, которые не только привлекательны внешне, но и оснащены передовыми технологиями.

LiXiang L9

В то время как немецкие марки все еще удерживают значительную долю рынка (37%), и японские автомобили сохраняют свою аудиторию (11%), динамика очевидна: китайские бренды активно наступают.

При этом интересно отметить, что структура самого рынка премиальных автомобилей также претерпевает изменения. Кроссоверы по-прежнему доминируют, занимая более 75% предложений, а седаны составляют лишь около 10%. Также наблюдается смещение интереса в сторону бензиновых двигателей, в то время как популярность гибридных и дизельных моделей снижается.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: URA.ru