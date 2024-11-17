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Exeed показал концепт с необычным салоном, в основе которого лежит принцип кубика Рубика

Exeed показал на автосалоне в Гуанчжоу концепт-кар, посвященный кубику Рубика

На недавнем автосалоне в Гуанчжоу китайский автопроизводитель Chery представил концепт-кар Star Era ET Rubik's Cube Space Edition вдохновлённый знаменитым кубиком Рубика, созданным венгерским изобретателем Эрне Рубиком.

Star Era ET Rubik's Cube Space Edition
Star Era ET Rubik's Cube Space Edition
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Star Era ET Rubik's Cube Space Edition выполнен в футуристическом стиле, который подчеркивает его уникальность. Однако главной особенностью автомобиля является не только внешний вид, но и внутреннее пространство. Конструкторы Exeed применили принцип работы кубика Рубика для создания многофункционального и трансформируемого интерьера.

Интерьер Star Era ET Rubik's Cube Space Edition
Интерьер Star Era ET Rubik's Cube Space Edition

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Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 8
17.11.2024 
Фото:Autohome
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