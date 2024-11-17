Exeed показал концепт с необычным салоном, в основе которого лежит принцип кубика Рубика

Exeed показал на автосалоне в Гуанчжоу концепт-кар, посвященный кубику Рубика

На недавнем автосалоне в Гуанчжоу китайский автопроизводитель Chery представил концепт-кар Star Era ET Rubik's Cube Space Edition вдохновлённый знаменитым кубиком Рубика, созданным венгерским изобретателем Эрне Рубиком.

Star Era ET Rubik's Cube Space Edition

Star Era ET Rubik's Cube Space Edition выполнен в футуристическом стиле, который подчеркивает его уникальность. Однако главной особенностью автомобиля является не только внешний вид, но и внутреннее пространство. Конструкторы Exeed применили принцип работы кубика Рубика для создания многофункционального и трансформируемого интерьера.

Интерьер Star Era ET Rubik's Cube Space Edition

Одной из самых интересных функций автомобиля является возможность разворота кресел водителя и переднего пассажира против хода движения. Благодаря этому, а также сдвижным задним дверям без центральной стойки, автомобиль можно превратить в импровизированный лаунж на колесах и использовать на развлекательных мероприятиях.

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Источник: Autohome