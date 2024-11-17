Exeed показал концепт с необычным салоном, в основе которого лежит принцип кубика Рубика
На недавнем автосалоне в Гуанчжоу китайский автопроизводитель Chery представил концепт-кар Star Era ET Rubik's Cube Space Edition вдохновлённый знаменитым кубиком Рубика, созданным венгерским изобретателем Эрне Рубиком.
Star Era ET Rubik's Cube Space Edition выполнен в футуристическом стиле, который подчеркивает его уникальность. Однако главной особенностью автомобиля является не только внешний вид, но и внутреннее пространство. Конструкторы Exeed применили принцип работы кубика Рубика для создания многофункционального и трансформируемого интерьера.
Одной из самых интересных функций автомобиля является возможность разворота кресел водителя и переднего пассажира против хода движения. Благодаря этому, а также сдвижным задним дверям без центральной стойки, автомобиль можно превратить в импровизированный лаунж на колесах и использовать на развлекательных мероприятиях.
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Источник: Autohome