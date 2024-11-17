Honda презентовала свой новый крупный внедорожник: подробности и фото

Представлено четвертое поколение внедорожника Honda Passport 2025

Honda представила обновленный Passport четвертного поколения.

Ключевое изменение – это дизайн. Квадратные формы кузова, решительный взгляд передней оптики и мускулистые линии – все это говорит о готовности Passport к серьезным испытаниям.

Honda Passport 2025

Новая архитектура, основанная на платформе Honda Pilot, но получившая оригинальную интерпретацию, привнесла не только эстетическую привлекательность, но и улучшенные характеристики. Увеличенная на 71 мм колесная база (теперь 2891 мм) обеспечила больше пространства в салоне, а длина в 4841 мм, ширина в 2019 мм и высота в 1857 мм рисуют образ внушительного, но при этом маневренного автомобиля.

Honda Passport 2025

Значительное сокращение переднего свеса позволило увеличить угол въезда до 23 градусов, намекая на серьезные внедорожные амбиции. Клиренс в 211 мм (на стандартных 18-дюймовых колесах) обеспечивает уверенность на легком бездорожье.

Под капотом – проверенный временем 3,5-литровый атмосферный V6, развивающий 289 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая плавное и динамичное ускорение. А главной изюминкой является полноприводная система i-VTM4 с индивидуальными муфтами подключения задних колес, гарантирующая превосходное сцепление с дорогой в любых условиях.

Honda Passport 2025

Салон нового Honda Passport оказался копией «пилотовского» за исключением совсем уж мелких различий в декоре. Поклонникам внедорожников и старорежимным автолюбителям это придётся по душе: в отличие от новомодных сенсоров здесь много физических органов управления. Приборная панель - экран размером 10,2 дюйма, мультимедиа - парящий дисплей диагональю 12,3 дюйма.

Производство нового Honda Passport будет налажено в Алабаме, а старт продаж запланирован на начало 2025 года. Ориентировочная цена – 45 000 долларов, что лишь немного больше, чем стоимость предыдущей модели (43 795 долларов).

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Источник: Российская газета