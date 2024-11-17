#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
17 ноября
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
На видео показали суперпроходимый гусеничный...
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
17 ноября
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
На автосалоне в Лос-Анджелесе Kia покажет...
Интерьер Hyundai Venue
17 ноября
Эксперты назвали самый смертельно опасный автомобиль
Кроссовер Hyundai Venue признан «самым...

Honda презентовала свой новый крупный внедорожник: подробности и фото

Представлено четвертое поколение внедорожника Honda Passport 2025

Honda представила обновленный Passport четвертного поколения.

Ключевое изменение – это дизайн. Квадратные формы кузова, решительный взгляд передней оптики и мускулистые линии – все это говорит о готовности Passport к серьезным испытаниям.

Honda Passport 2025
Honda Passport 2025
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей

Новая архитектура, основанная на платформе Honda Pilot, но получившая оригинальную интерпретацию, привнесла не только эстетическую привлекательность, но и улучшенные характеристики. Увеличенная на 71 мм колесная база (теперь 2891 мм) обеспечила больше пространства в салоне, а длина в 4841 мм, ширина в 2019 мм и высота в 1857 мм рисуют образ внушительного, но при этом маневренного автомобиля.

Honda Passport 2025
Honda Passport 2025

Значительное сокращение переднего свеса позволило увеличить угол въезда до 23 градусов, намекая на серьезные внедорожные амбиции. Клиренс в 211 мм (на стандартных 18-дюймовых колесах) обеспечивает уверенность на легком бездорожье.

Под капотом – проверенный временем 3,5-литровый атмосферный V6, развивающий 289 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая плавное и динамичное ускорение. А главной изюминкой является полноприводная система i-VTM4 с индивидуальными муфтами подключения задних колес, гарантирующая превосходное сцепление с дорогой в любых условиях.

Honda Passport 2025
Honda Passport 2025

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Салон нового Honda Passport оказался копией «пилотовского» за исключением совсем уж мелких различий в декоре. Поклонникам внедорожников и старорежимным автолюбителям это придётся по душе: в отличие от новомодных сенсоров здесь много физических органов управления. Приборная панель - экран размером 10,2 дюйма, мультимедиа - парящий дисплей диагональю 12,3 дюйма.

Производство нового Honda Passport будет налажено в Алабаме, а старт продаж запланирован на начало 2025 года. Ориентировочная цена – 45 000 долларов, что лишь немного больше, чем стоимость предыдущей модели (43 795 долларов).

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 21
17.11.2024 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0